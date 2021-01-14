У одной из самых старых звезд нашей Галактики имеются три планеты

Вадим Карасев

Астрономы при помощи космического телескопа TESS и обсерватории Кека на Гавайях обнаружили у звезды TOI-561 три планеты, включая суперземлю со сверхкоротким периодом обращения.

Звезда TOI-561 в созвездии Секстант, находящаяся в 280,5 световых годах от Солнечной системы, принадлежит к числу звезд «толстого диска» — старейшей популяции звезд в нашей галактике Млечный путь. Ее возраст составляет около десяти миллиардов лет. Масса и размер звезды — примерно 80 % солнечных.

Лоран Вайс (Lauren Weiss) и ее коллеги из Гавайского университета сообщают, что у этой звезды есть как минимум три планеты, которым ученые дали обозначения TOI-561b, c и d. Планета TOI-561b принадлежит к классу суперземель — планет с массой больше Земли, но меньше, чем у газовых гигантов. Эта планета обращается вокруг своей звезды всего за 0,44 суток.

TOI-561b имеет массу и радиус в 3,2 и 1,45 раза больше, чем у Земли, и плотность 5,5 г/см3, что соответствует каменистому составу. «Мы рассчитали, что его плотность такая же, как у нашей планеты, — говорит один из авторов работы, планетарный астрофизик Стивен Кейн (Stephen Kane) из Калифорнийского университета в Риверсайде. — Это удивительно, потому что можно было ожидать, что плотность будет выше. Это согласуется с представлением о том, что планета очень старая». «TOI-561b — одна из старейших каменистых планет, которые были обнаружены, — добавляет Лоран Вайс. — Ее существование показывает, что Вселенная формировала каменистые планеты почти с момента своего возникновения 14 миллиардов лет назад».

Планета находится очень близко к своей звезде и получает от нее огромное количество тепла. «По оценкам, средняя температура поверхности превышает 1727 градусов по Цельсию (2000 градусов Кельвина) — слишком жарко, чтобы поддерживать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, хотя когда-то раньше это могло быть возможно», — говорит Стивен Кейн.

Две внешние планеты, TOI-561c и d, имеют массу в 7 и 3 раза больше Земли, и радиусы, равные 2,9 и 2,3 радиуса Земли соответственно. Они обращаются вокруг своей звезды раз в 10,8 и 16,3 суток.

Об открытии сообщает статья, которую опубликовал Astronomical Journal.