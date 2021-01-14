Учащиеся с 1-го по 11-й класс московских школ с 18 января вернутся к очному обучению – Сергей Собянин

Алексей Вольцев

Учащиеся с 1-го по 11-й класс московских школ с 18 января вернутся к очному обучению, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом мэр города написал в своем блоге.

Сергей Собянин отметил, что транспортные карты школьников будут разблокированы и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

«Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае выявления даже одного случая инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение», – написал Сергей Собянин.

По его словам, все остальные ограничения продлеваются на неделю – до четверга, 21 января 2021 г. Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

«Почему именно на неделю? По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений. Чтобы так и произошло, каждому из нас следует быть максимально осторожным», – добавил Сергей Собянин.