Ученые считают, что на Земле может наступить новый ледниковый период
Сегодня, 09:00 Влада Некрасова
Ученые из Кардиффского университета считают, что таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, из-за которой на Земле может наступить новый ледниковый период, пишет Daily Mail.
Исследователи указали, что тающие айсберги перемещают пресную воду в Атлантический океан. Из-за этого процесса происходят изменения в циркуляции океана, что грозит планете новым похолоданием климата.
Ученые выяснили, что в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет была связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана.
По материалам: gogetnews.info