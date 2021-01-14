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Ученые считают, что на Земле может наступить новый ледниковый период

Ученые считают, что на Земле может наступить новый ледниковый период
Ученые из Кардиффского университета считают, что таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, из-за которой на Земле может наступить новый ледниковый период, пишет Daily Mail.

Исследователи указали, что тающие айсберги перемещают пресную воду в Атлантический океан. Из-за этого процесса происходят изменения в циркуляции океана, что грозит планете новым похолоданием климата.
Ученые выяснили, что в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет была связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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