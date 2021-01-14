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Уран выходит из ретроградности 15 января: время стабильности и решения жизненных проблем

Уран выходит из ретроградности 15 января: время стабильности и решения жизненных проблем

15 января — первый день прямого движения ретроградного Урана. Астрологи рассказали, чем примечателен этот день и почему он является благоприятным. Настало время сбросить с себя груз прошлого.


Энергетика Урана представляет собой нечто крайне интересное. Сила данной планеты уникальна и непохожа на воздействие других ночных светил. Это значит, что в середине января произойдет очень яркое астрологическое событие.

Плюсы прямого движения Урана в 2021 году

14 число — последний день обратного движения планеты. 15 января Уран развернется и начнет двигаться по ночному небу в привычном направлении. Согласно мнению экспертов, данное небесное тело отвечает за хаос и непредсказуемость. С пятницы 15 числа начнется благоприятное время, когда хаоса в жизни людей будет становиться меньше, а оставшаяся его часть будет более позитивной.

Продлится данный период до 20 августа, но первые дни прямого движения будут самыми яркими и запоминающимися.

Ретроградность Урана началась в 2020 году, который был очень неблагоприятным. Все плохое, связанное с этим временем, останется в прошлом. С 15 января будет гораздо проще забывать неприятности. Это один из самых больших плюсов, связанных с прямым движением Урана.


Каким Знакам Зодиака Уран принесет больше всего счастья

Уран будет находиться в Знаке Тельца на момент перехода из одного состояния в другое, поэтому больше всего позитивной энергии получат люди, которые постоянно сами себя накручивают и живут прошлым: Тельцы, Раки, Девы, Рыбы. Им удастся победить хандру и апатию.

Новые возможности придут к тем, кто не привык сидеть без дела, а также умеет вовремя обращаться за помощью к шестому чувству. Уран повысит силу интуиции и даст много сил Близнецам, Львам, Стрельцам, Водолеям.

Что касается Овнов, Весов, Скорпионов и Козерогов, то этим людям тоже улыбнется удача. Им Уран поможет стать более независимыми и спокойными. Удача не обойдет стороной никого из нас. Нужно лишь правильно настроиться на этот благоприятный период.

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По материалам: dailyhoro.ru

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