В Амурской области на реализацию нацпроекта «Образование» в 2021 году выделено свыше 1,1 млрд рублей

Алексей Вольцев

В Амурской области на реализацию национального проекта «Образование» в 2021 году из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено свыше 1,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Правительства Амурской области.

«Определяющим фактором при распределении сущностей нацпроекта «Образование» по территориям Приамурья является плотность детского населения. Поэтому наибольшее их количество расположено в центральных городах и районах. Вместе с тем мы понимаем, что знакомить с современными образовательными технологиями необходимо и детей из отдаленных территорий, поэтому работа в данном ключе также ведется», – отметила заместитель председателя Правительства области – министр образования и науки области Светлана Яковлева.

В школах планируется открыть 29 центров «Точка роста» Минпросвещения России, следовательно общее количество таких центров в регионе возрастет до 97. Кроме того, в 11 сельских школах будут созданы современные условия для занятия физической культурой и спортом, а в 48 образовательных организациях – цифровая образовательная среда, что позволит более качественно организовать в регионе электронное обучение, значимость которого особенно возрастает в период сложной эпидобстановки. На базе школы-интерната появится пятый центр для детей с ограниченными возможностями здоровья «Доброшкола». Также к началу следующего учебного года в Тынде будет запущен третий в области центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России.

«Реализация нацпроекта позволит достичь нового уровня в системе образования Амурской области. Главная задача, которую перед нами ставит президент, – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Обновление материально-технической базы и запуск ряда центров позволят нам эту задачу решить. Образование – это система, которая должна работать таким образом, чтобы, получив знания, ребенок мог реализовать и свои желания, и свои способности, и найти работу, которая бы приносила ему и удовлетворение, и финансовое благополучие. К этим целям мы и стремимся», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.