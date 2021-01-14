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В «Артеке» состоится защита волонтёрских проектов

В «Артеке» состоится защита волонтёрских проектов

В 2021 году в Международном детском центре «Артек» были сформированы профильные волонтёрские отряды.

Участники первой смены под руководством вожатых создают собственные социальные проекты. Презентация и защита этих проектов пройдёт 17 января, а затем состоится посвящение ребят в волонтёры. 

«Добровольчество – важная составляющая современной жизни, «Артек» активно принимает участие во всероссийских и международных добровольческих акциях. Мы уверены, что многие проекты дети реализуют по возвращении домой», – отметил директор Международного детского центра Константин Федоренко.

В прошедшем году ребята принимали активное участие в волонтёрских проектах: они помогали ветеранам «Артека» и ветеранам Великой Отечественной войны, осенью 2020 года был создан центр добровольчества «Волонтёры «Артека».

В планах детского центра – дальнейшее осуществление общественно значимых проектов, направленных на восстановление, реконструкцию и возрождение культурных и исторических памятников.

Первая смена «Артека», которая проходит с 4 по 25 января, традиционно будет насыщена различными событиями: спортивными соревнованиями, концертами, спектаклями, выставками творческих работ, тематическими мастер-классами, а также мероприятиями, посвящёнными Дню Республики Крым.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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