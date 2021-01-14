В Дагестане создано более 200 новых рабочих мест в образовательных организациях

Влада Некрасова



В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2020 году в образовательных организациях Республики Дагестан появилось 237 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Федеральный проект «Современная школа» дал возможность создать в 42 сельских общеобразовательных организациях центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России, где к работе приступили 84 педагога. В 2021 году «Точки роста» будут созданы в 170 сельских школах.

Реализация федерального проекта «Молодые профессионалы» в 2020 году завершилась открытием Центра опережающей профессиональной подготовки и пяти высокотехнологичных профессиональных мастерских на базе Технического колледжа им. Р.Н. Ашуралиева. Планировалось, что здесь будет работать 11 сотрудников, но уже в 2021 году штат будет расширен до 36 человек.

Новые рабочие места созданы также в организациях дополнительного образования детей. В рамках федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда» в республике начали функционировать мобильный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России (13 рабочих мест) и центр цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России на базе Каспийской гимназии № 11 (24 рабочих места).

В 2021 году в Дагестане откроются второй детский технопарк «Кванториум» на базе СОШ № 61 г. Махачкалы и третий по счету центр цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России на базе Дома детского творчества Кизлярского района.

«Очень важно, что, реализуя эти проекты, мы не только улучшаем образовательную инфраструктуру и создаем современные условия для наших детей, но и организуем новые рабочие места», – подчеркнула врио министра образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омарова.