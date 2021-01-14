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В ДНР готовятся к вакцинации «Спутник-V»

В ДНР готовятся к вакцинации «Спутник-V»

Российская вакцина «Спутник-V» прибудет в Донецкую Народную республику уже в январе этого года, и в настоящее время в республике проводятся подготовительные мероприятия — готовятся места, где будет храниться вакцина и проводиться вакцинация. Об этом, 13 января рассказал глава ДНР Денис Пушилин во время очередного заседания Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, как сообщается на его официальном сайте. В первую очередь, по словам Пушилина, вакцинировать предполагается сотрудников учреждений здравоохранения, образования, контактирующих с людьми работников социальной сферы и силовых ведомств.

«Подготовительные мероприятия сейчас проходят — готовятся места, где будет храниться вакцина, проводиться вакцинация. Также готовятся списки. В первую очередь будем вакцинировать сотрудников учреждений здравоохранения, образования, работников социальной сферы, которые контактируют с людьми, и силовых ведомств. Еще раз хочу подчеркнуть, что вакцинация проводится по желанию, исходя из этого составляются соответствующие списки», — сказал Пушилин. После того как вакцинации подвергнуться первоочередные категории граждан, начнется вакцинация всех желающих по территории ДНР.

По словам Дениса Пушилина, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в ДНР «остается стабильной, контролируемой, и запас прочности достаточно серьезный» — ковидные базы оснащены с запасом коек, кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких также были закуплены с запасом ранее.

По официальным данным Минздрава ДНР, за последние сутки в республике было проведено 854 исследования, из которых выявлено 325 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (38,4%), а у 16 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически.
По состоянию на утро 14 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики — 17 158, из них на стационарном и амбулаторном лечении находится 5645 пациентов, 9 999 человек выписано, а 1514 случаев имели летальный исход.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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