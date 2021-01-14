В Эстонии договорились о создании нового правительства страны
Центристская партия и Партия реформ договорились о создании нового правительства Эстонии. Об этом сообщила в среду, 13 января, евродепутат, член правления Центристской партии Яна Тоом.
Тоом добавила, что в случае успеха переговоров новым премьер-министром станет лидер Партии реформ Кая Каллас.
Ранее вице-председатель Центристской партии Майлис Репс заявила, что партия хотела бы сформировать новое правительство вместе с либеральной Партией реформ и консервативной партией «Отечество». Формирование нового кабинета потребовалось после отставки с поста премьера лидера Центристской партии Юри Ратаса из-за коррупционного скандала с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco, как считает следствие, в обмен на пожертвования.