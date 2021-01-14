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В Эстонии договорились о создании нового правительства страны

В Эстонии договорились о создании нового правительства страны

Центристская партия и Партия реформ договорились о создании нового правительства Эстонии. Об этом сообщила в среду, 13 января, евродепутат, член правления Центристской партии Яна Тоом.

«Несмотря на нервотрепку последних дней, мы приняли решение попытаться создать коалицию с Партией реформ, и я надеюсь, это получится», — написала она в Facebook.

Тоом добавила, что в случае успеха переговоров новым премьер-министром станет лидер Партии реформ Кая Каллас.

«И я очень надеюсь, что фантазии войти в коалицию с крайне правыми возникнут у кого-то очень и очень нескоро. Наш опыт убедительно доказал — это безнадежно», — добавила она.

Ранее вице-председатель Центристской партии Майлис Репс заявила, что партия хотела бы сформировать новое правительство вместе с либеральной Партией реформ и консервативной партией «Отечество». Формирование нового кабинета потребовалось после отставки с поста премьера лидера Центристской партии Юри Ратаса из-за коррупционного скандала с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco, как считает следствие, в обмен на пожертвования.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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