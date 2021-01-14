В Киеве завели дело на неназванного замкомандующего ЧФ РФ

Анастасия Иванова

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении заместителя командующего Черноморским флотом России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное производство начато по факту подстрекательства к совершению государственной измены (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

«Прокуроры офиса генпрокурора начали уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморским флотом Военно-морского флота Вооруженных сил РФ по факту подстрекательства к совершению государственной измены», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант в марте 2014 года склонял украинских военнослужащих к совершению государственной измены.

«Угрожая применением военнослужащими Вооруженных сил страны-оккупанта физического насилия и оружия, он заставлял несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта», — утверждают украинские прокуроры.

Если российского офицера удастся привлечь к ответственности, то ему грозит тюремный срок в 15 лет согласно действующему законодательству украинского государства.

Курьезность всей ситуации заключается в том, что личность фигуранта украинская сторона не раскрывает. Об этом остается лишь догадываться.

По состоянию на конец 2020 года, первым заместителем командующего флотом и начальником штаба был контр-адмирал Игорь Смоляк, а заместителями — вице-адмирал Сергей Липилин и генерал-лейтенант Юрий Петров.

Получается, что любой из них, оказавшись на украинской территории рискует предстать перед судом по обвинению в госизмене.

Впрочем, у флотского командования в Крыму вряд ли есть время на то, чтобы предаваться панике по поводу угроз со стороны украинских прокуроров. Ведь военные моряки к своим обычным нелегким обязанностям добавили еще и помощь населению в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщало ИА Newstes, военные врачи специального назначения Черноморского флота и Южного военного округа сформировали медицинские отряды для оказания помощи ковидным больным в Ялте и Симферополе.