В Киеве завели дело на неназванного замкомандующего ЧФ РФ
Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении заместителя командующего Черноморским флотом России.
Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное производство начато по факту подстрекательства к совершению государственной измены (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
По версии следствия, фигурант в марте 2014 года склонял украинских военнослужащих к совершению государственной измены.
Если российского офицера удастся привлечь к ответственности, то ему грозит тюремный срок в 15 лет согласно действующему законодательству украинского государства.
Курьезность всей ситуации заключается в том, что личность фигуранта украинская сторона не раскрывает. Об этом остается лишь догадываться.
По состоянию на конец 2020 года, первым заместителем командующего флотом и начальником штаба был контр-адмирал Игорь Смоляк, а заместителями — вице-адмирал Сергей Липилин и генерал-лейтенант Юрий Петров.
Получается, что любой из них, оказавшись на украинской территории рискует предстать перед судом по обвинению в госизмене.
Впрочем, у флотского командования в Крыму вряд ли есть время на то, чтобы предаваться панике по поводу угроз со стороны украинских прокуроров. Ведь военные моряки к своим обычным нелегким обязанностям добавили еще и помощь населению в связи с эпидемией коронавируса.
Как сообщало ИА Newstes, военные врачи специального назначения Черноморского флота и Южного военного округа сформировали медицинские отряды для оказания помощи ковидным больным в Ялте и Симферополе.