В Красноярске создадут технологическую долину

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

На территории Красноярска будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа — Красноярская технологическая долина. Такое постановление правительства вступает в силу 14 января.

Планируется, что к 2030 году в Красноярской технологической долине появится около 1,3 тысячи рабочих мест, а объём инвестиций превысит 16 миллиардов рублей. Эта особая экономическая зона расположится на свободных земельных участках городского алюминиевого и металлургического заводов. В её состав также войдут литейно-прессовый завод и производство колесных дисков.

Резиденты особых экономических зон смогут вести несколько видов деятельности

Преимуществом Красноярской технологической долины является наличие рядом с ней развитой железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, и географическое положение, позволяющее наладить сбыт продукции как в России, так и за границей. Для разработки инновационных методов производства в ОЭЗ будет открыт научно-исследовательский центр на базе Сибирского федерального университета.

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