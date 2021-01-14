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В Минпромторге поддержали легализацию онлайн-торговли алкоголем

В Минпромторге поддержали легализацию онлайн-торговли алкоголем

В Министерстве промышленности и торговли одобрили инициативу первого заместителя главы общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова, который предложил легализовать дистанционную торговлю алкоголем. Об этом 14 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо Минпромторга.

«Несмотря на законодательные ограничения в сети интернет существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок. В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией», — говорится в документе.

Нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкогольной продукции, напомнили в ведомстве, занимается Министерство финансов.

Что будет со спиртным в 2021 году


Также в ответе Минпромторга сообщается, что в рамках формирования легального рынка спиртного Минфин внес на рассмотрение кабмина поправки к закону о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, которые предполагают снятие запрета на онлайн-торговлю алкоголем.

Ранее Владимир Петров попросил главу Минпромторга рассмотреть возможность приостановления запрета на дистанционную продажу спиртного на время новогодних праздников. По его мнению, такое решение способствовало бы профилактике заражения коронавирусной инфекцией и благоприятно повлияло бы на бизнес.

Дискуссии о возможном разрешении продажи алкоголя дистанционно продолжаются на протяжении нескольких лет. Соответствующий законопроект был предложен Министерством финансов в 2017 году. В 2019 году документ внесли в правительство повторно, но так и не приняли. Против дистанционной продажи алкоголя выступил Минздрав и Роспотребнадзор.

Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил «Парламентской газете», что в России нельзя начинать продажу алкоголя онлайн до тех пор, пока не будет создана цифровая платформа, способная блокировать сайты, на которых реализуется контрафакт.

Первый замглав Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко пояснил «Парламентской газете», что расширять доступность спиртного нельзя, так как это противоречит курсу государств на профилактику алкогольной зависимости среди населения. «Никуда не надо идти, просто нажал название напитка и enter, и получаешь, что нужно. Тем более что онлайн-продажа делает более доступными рынки других стран», — отметил парламентарий.

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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