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В Минпросвещения прорабатывают систему оценки критических навыков школьников

В Минпросвещения прорабатывают систему оценки критических навыков школьников

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство работает над идеей введения системы оценивания критических навыков школьников. Об этом 14 января сообщает ТАСС.

«Что касается оценки критических умений — умение работать в команде в нестандартных ситуациях — я предположу, что мы в этом направлении будем идти», — сказал он на дискуссии «Профессиональная и социальная успешность. Школа и вуз — чей вклад весомее» в рамках Гайдаровского форума.

По словам Кравцова, этот вопрос требует аккуратного и взвешенного подхода - вводить экзамены по проверке критических умений в настоящее время никто не готов. Однако министр отметил, что уже есть определённые наработки в соответствующем направлении. Речь в том числе идёт об устных экзаменах, которые помогают оценить навыки школьников.

«Мы пробовали в своё время в Рособрнадзоре сделать именно устные экзамены как дополнение в том числе к Единому государственному экзамену, некое собеседование, посмотреть эрудицию молодого человека, его умение защищать свои идеи, стремления в жизни, добиваться тех или иных результатов, это тоже очень важные навыки, навыки XXI века, навыки будущего. И на мой взгляд, мы рано или поздно такую систему создадим, аккуратно, здесь не должно быть каких-то резких движений», — заключил он.

В Рособрнадзоре прокомментировали сообщения о возможной отмене ОГЭ


Ранее сообщалось, что депутаты работают над проектом закона об отмене основного государственного экзамена - документ планируют внести на рассмотрение Государственной Думы весной, заявил зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

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По материалам: pnp.ru

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