В Москве обледенела Останкинская телебашня

Вадим Карасев

Из-за сильных морозов в столице покрылась льдом Останкинская башня. На размещенных в сети фотографиях видна корка льда и иней на её поверхности.

Предполагается, что башня покрылась инеем из-за совокупности нескольких факторов: низкой температуры воздуха, которая сейчас составляет -11° и высокой влажности - около 83%.

Синоптики пообещали, что на этой неделе морозы только усилятся: в субботу температура опустится до минус 13–15 градусов днем и минус 18–20 ночью, а в воскресенье до минус 14–16 градусов в дневное время и минус 22–24 в ночное. 14 января Москву ждут снегопады, сугробы будут достигать 25–30 см.