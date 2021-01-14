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В новосибирском «Кванториуме» состоялся марафон по робототехнике

В новосибирском «Кванториуме» состоялся марафон по робототехнике

Марафон по робототехнике «Неизведанная планета» прошел в детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Министерства образования Новосибирской области.

В нем приняли участие 14 команд, осваивающих направление «Промробоквантум», ребята представили свои решения кейса «Мир глазами робота».

Роботы,  разработанные командами, осваивали неизвестные планеты, где с помощью специализированных датчиков  должны  были получить образцы для изучения планеты, а также информацию о ее внешней среде. Для реализации кейса был подготовлен специальный полигон, на котором нужно было продемонстрировать все разработанные программные решения и конструкции.

Эксперты оценивали не только качество решения задачи, но и время ее выполнения. Лучшие идеи были представлены командами «Creep», «DarkGOD», «Робот Петя», «Данил», «Хорошее название», «Товарищ Дмитрий», «ПРОробот».

Руководитель новосибирского «Кванториума» Александр Локтионов отметил, что отличительными особенностями образовательного процесса в детском технопарке являются обучение детей не только инженерным навыкам, но и гибким метакомпетенциям, а также ориентация на решение реальных производственных задач в сопровождении опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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