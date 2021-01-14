Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям»

В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям»

В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям»

В Подмосковье 15 января стартует региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина уточнила, что конкурс проводится по девяти номинациям, впервые в этом году на региональном этапе включены две новые номинации – «Наставничество в дополнительном образовании» и «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и инвалидностью».

«Для участия необходимо подать заявку в управление образования или муниципальный опорный центр. В испытаниях могут принять участие педагоги, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в образовательных организациях Московской области, имеющие педагогический стаж не менее трех лет, а также в номинации «Наставничество» свой профессионализм могут продемонстрировать индивидуальные предприниматели, специалисты технологических сфер наукоемких производств, индустрий цифровой экономики, реализующие образовательные проекты в различных новых формах и практиках дополнительного образования. Муниципальный этап конкурса завершится 15 марта, а финал состоится в мае», – отметила Ирина Каклюгина.

Оператором конкурса является Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Американец потерял пароль от кошелька с биткойнами на $220 млн
Американец потерял пароль от кошелька с биткойнами на $220 млн
В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям»
В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце
Классно-урочную систему рано списывать со счетов
Классно-урочную систему рано списывать со счетов
В Дагестане создано более 200 новых рабочих мест в образовательных организациях
В Дагестане создано более 200 новых рабочих мест в образовательных
Кейт Уинслет рассказала о буллинге после съемок в "Титанике": "Я чувствовала себя затравленной"
Кейт Уинслет рассказала о буллинге после съемок в "Титанике": "Я
Американские соцсети в ЕС попытаются «прижать»
Американские соцсети в ЕС попытаются «прижать»
«Чума на оба ваших дома», — политологи о власти и оппозиции в Белоруссии
«Чума на оба ваших дома», — политологи о власти и оппозиции
Безальтернативность "Фортуны": почему строительству СП-2 больше ничего не сможет помешать
Безальтернативность "Фортуны": почему строительству СП-2 больше
В ДНР готовятся к вакцинации «Спутник-V»
В ДНР готовятся к вакцинации «Спутник-V»
Лунный день сегодня 14 января 2021 года
Лунный день сегодня 14 января 2021 года
Две поп-звезды, пожарница и пастор устроят шоу на инаугурации Байдена
Две поп-звезды, пожарница и пастор устроят шоу на инаугурации Байдена
Компания – участник Кружкового движения НТИ получила патент на 3D-принтер для обучения детей
Компания – участник Кружкового движения НТИ получила патент на

Топ на сегодня

Компания «Дудл Видео» – качественные видеоролики любой сложности
Компания «Дудл Видео» – качественные видеоролики любой сложности
Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова в новом праздничном трейлере "Петровы в гриппе" к старому Новому году
Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова в новом праздничном трейлере "Петровы
Министерство охраны здоровья Украины хочет вернуться к адаптивному карантину
Министерство охраны здоровья Украины хочет вернуться к адаптивному
Количество пунктов вакцинирования в Москве увеличено до 100
Количество пунктов вакцинирования в Москве увеличено до 100
Педагоги Мурманской области вошли в число победителей и призеров Всероссийского конкурса «Вектор-2020»
Педагоги Мурманской области вошли в число победителей и призеров

Еще по теме

Курский преподаватель стал лауреатом конкурса «Сердце отдаю детям»
В Санкт-Петербурге назвали имена победителей Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям – 2020»
К сердцу — через роботов. преподаватель из Челябинска стал победителем всероссийского конкурса
Абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям – 2020» стала педагог дополнительного образования из Казани