В Подмосковье 15 января стартует региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям»

Лидия Мартынова

В Подмосковье 15 января стартует региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина уточнила, что конкурс проводится по девяти номинациям, впервые в этом году на региональном этапе включены две новые номинации – «Наставничество в дополнительном образовании» и «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и инвалидностью».

«Для участия необходимо подать заявку в управление образования или муниципальный опорный центр. В испытаниях могут принять участие педагоги, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в образовательных организациях Московской области, имеющие педагогический стаж не менее трех лет, а также в номинации «Наставничество» свой профессионализм могут продемонстрировать индивидуальные предприниматели, специалисты технологических сфер наукоемких производств, индустрий цифровой экономики, реализующие образовательные проекты в различных новых формах и практиках дополнительного образования. Муниципальный этап конкурса завершится 15 марта, а финал состоится в мае», – отметила Ирина Каклюгина.

Оператором конкурса является Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей.