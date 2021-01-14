В Северной Осетии в 2021 году будет создано 860 школьных мест

Анастасия Иванова



В 2021 году в Северной Осетии будут созданы новые школьные места в рамках реализации национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.

В селе Чермен Пригородного района откроется школа на 360 мест, в селе Кизляр Моздокского района – на 500 мест.

На строительство двух объектов всего предусмотрено 573,9 миллиона рублей, из них средства из федерального бюджета составят 568 миллионов рублей.

«В прошлом году, несмотря на пандемию, строительство образовательных объектов по федеральным программам в республике не прекращалось. Были открыты три школы – две в г. Владикавказе и одна в г. Моздоке, которые оснащены современным оборудованием. Благодаря этим новым объектам были созданы 2100 новых ученических мест», – рассказала министр образования и науки Северной Осетии Людмила Башарина.

С 2016 года в Северной Осетии в рамках реализации федеральных программ создано 4070 новых мест в школах.