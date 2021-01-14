Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В столице стартует Первый московский туристский марафон школьников

В столице стартует Первый московский туристский марафон школьников

В столице стартует Первый московский туристский марафон школьников

В столице стартует Первый московский туристский марафон школьников, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Мероприятие пройдет с 15 января по 30 мая 2021 года. К участию приглашаются школьники столицы всех возрастов и их семьи.

Марафон включает в себя три этапа – вводный (школьный), домашнее творческое задание и практический этап. В рамках первого этапа состоится туристская онлайн-подготовка участников. После знакомства с обучающими видеоматериалами ребята примут участие в туристской игре-викторине и выполнят задания на получение теоретических основ туризма, включающие в себя измерение расстояний, ориентирование на местности, туристские узлы, топографию, обустройство бивуака, оказание первой помощи и т.д.

Заключительный этап – это практические занятия. В рамках него школьники в парках столицы будут проходить установленные организаторами маршруты и контрольные пункты. Для этого участникам предлагается воспользоваться картой местности, техническим описанием маршрута с фотографиями и схемами, а также описанием движения по маршруту. Его можно проходить на лыжах, пешком или на велосипедах.

Московский туристский марафон школьников в этом году проводится впервые с целью популяризации и развития детско-юношеского туризма.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Школа уже не будет прежней
Школа уже не будет прежней
В столице стартует Первый московский туристский марафон школьников
В столице стартует Первый московский туристский марафон школьников
Дистант дал нам новый опыт и новые умения
Дистант дал нам новый опыт и новые умения
Как подобрать парфюм по Знаку Зодиака
Как подобрать парфюм по Знаку Зодиака
«Katastrophe!»: возобновление Nord Stream 2 вызвало истерику у евродепутата
«Katastrophe!»: возобновление Nord Stream 2 вызвало истерику
Дания получила расписание планов строительства газопровода "Северный поток-2"
Дания получила расписание планов строительства газопровода "Северный
Республиканцы решили объявить Байдену импичмент в первый же день президентства
Республиканцы решили объявить Байдену импичмент в первый же день
8 важных фактов о празднике Крещения Господня
8 важных фактов о празднике Крещения Господня
Наскальные рисунки из Индонезии поставили новый рекорд древности
Наскальные рисунки из Индонезии поставили новый рекорд древности
Это преступление — украинцы комментируют отказ Киева от российской вакцины
Это преступление — украинцы комментируют отказ Киева от российской
Учащиеся с 1-го по 11-й класс московских школ с 18 января вернутся к очному обучению – Сергей Собянин
Учащиеся с 1-го по 11-й класс московских школ с 18 января вернутся к
Вопрос об отмене ОГЭ не рассматривается – Рособрнадзор
Вопрос об отмене ОГЭ не рассматривается – Рособрнадзор

Топ на сегодня

Солист Backstreet Boys Ник Картер и его жена Лорен ждут третьего ребенка (после нескольких выкидышей подряд)
Солист Backstreet Boys Ник Картер и его жена Лорен ждут третьего
Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова в новом праздничном трейлере "Петровы в гриппе" к старому Новому году
Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова в новом праздничном трейлере "Петровы
Ученые выявили фермент, помогающий размножаться коронавирусу
Ученые выявили фермент, помогающий размножаться коронавирусу
В 2021 году в Северной Осетии отремонтируют семь спортзалов в сельских школах
В 2021 году в Северной Осетии отремонтируют семь спортзалов в
Владимир Маски: Вглядываясь в зеркало украинской революции
Владимир Маски: Вглядываясь в зеркало украинской революции

Еще по теме

В начале октября в столице в режиме онлайн стартует второй Московский технологический марафон
В столице завершился второй тур олимпиады «Учитель школы большого города»
Собянин пригласил граждан столицы на Московский марафон?
Ижевчанин Федор Шутов вошел в тройку призеров интернационального марафона в столице РФ