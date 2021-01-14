В столице стартует Первый московский туристский марафон школьников

Влада Некрасова

В столице стартует Первый московский туристский марафон школьников, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Мероприятие пройдет с 15 января по 30 мая 2021 года. К участию приглашаются школьники столицы всех возрастов и их семьи.

Марафон включает в себя три этапа – вводный (школьный), домашнее творческое задание и практический этап. В рамках первого этапа состоится туристская онлайн-подготовка участников. После знакомства с обучающими видеоматериалами ребята примут участие в туристской игре-викторине и выполнят задания на получение теоретических основ туризма, включающие в себя измерение расстояний, ориентирование на местности, туристские узлы, топографию, обустройство бивуака, оказание первой помощи и т.д.

Заключительный этап – это практические занятия. В рамках него школьники в парках столицы будут проходить установленные организаторами маршруты и контрольные пункты. Для этого участникам предлагается воспользоваться картой местности, техническим описанием маршрута с фотографиями и схемами, а также описанием движения по маршруту. Его можно проходить на лыжах, пешком или на велосипедах.

Московский туристский марафон школьников в этом году проводится впервые с целью популяризации и развития детско-юношеского туризма.