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В Украине снимают возрастные ограничения для госслужащих

В Украине снимают возрастные ограничения для госслужащих
В Украине снимут возрастные ограничения для государственных служащих. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, госслужащего по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.
Срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на пять лет.

Напомним, данный законопроект Рада одобрила за основу в начале декабря. За него тогда проголосовали 260 парламентариев.

16 декабря Рада одобрила законопроект во втором чтении. Тогда за него проголосовали 260 нардепов.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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