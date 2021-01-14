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В Венесуэле зарегистрировали "Спутник V"

В Венесуэле зарегистрировали "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована министерством здравоохранения Венесуэлы, сообщает РГ со ссылкой на РФПИ.

Регистрация в соответствии с рекомендациями ВОЗ была проведена по ускоренной процедуре. Таким же образом препарат ранее зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и Палестине. Поставки препарата будут осуществляться благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

"Спутник V" уже является важной частью национального портфеля вакцины в ряде государств Латинской Америки. Ожидаем новые партнерства по вакцине со странами региона в ближайшие недели, - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Российский препарат "Спутник V" стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Помимо него, в России созданы еще два аналога — "ЭпиВакКорона" от Центра имени Гамалеи и препарат от Центра имени Чумакова.

Как писал Ruposters, накануне Владимир Путин поручил начать в России массовую вакцинацию от коронавируса уже со следующей недели.

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По материалам: uposters.ru

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