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В Волгоградской области в 2021 году в сельских школах создадут 97 центров «Точка роста»

В Волгоградской области в 2021 году в сельских школах создадут 97 центров «Точка роста»

В Волгоградской области в 2021 году в сельских школах создадут 97 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает сетевое издание «RIAC34.RU».

Работа по их созданию ведется в соответствии с региональным проектом «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Ранее центры были открыты на базе 98 учреждений.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.       

# Общество
По материалам: edu.ru

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