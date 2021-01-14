Вернем Москву к нормальной жизни: Собянин призвал не тянуть с вакцинацией

Влада Некрасова

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам с призывом не затягивать с вакцинацией от Covid-19, поскольку это поможет вернуть город к нормальной жизни. Об этом он напичал в своем блоге сегодня, 14 января.

«Не откладывайте решение о вакцинации. Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни», — пояснил мэр.

Он добавил, что граждане пока по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты, а предприятия и организации скрупулезно выполнять предписания санитарных врачей.