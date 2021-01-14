Волгоградские юнармейцы подняли со дна озера фрагмент военного истребителя

Алексей Вольцев

Волгоградские юнармейцы подняли со дна озера фрагмент военного истребителя, сообщает пресс-служба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Юнармейский отряд «Курган» достал со дна озера Таловое двигатель самолета, потерпевшего крушение во время Великой Отечественной войны. Согласно предварительным данным, двигатель может принадлежать военному истребителю Як-9.

«Предстоит провести тщательное исследование объекта и установить более точную информацию о нем. Возможно, по номеру двигателя получится установить судьбу экипажа. И если выяснится, что он числится пропавшим без вести, то важно будет передать информацию родственникам, найти летчиков и перезахоронить с почестями. Как говорится, война не закончена, пока не вернулся последний ее боец», – сообщил начальник волгоградского регионального штаба «Юнармии» Денис Харитонов.

В дальнейшем юнармейский поисковый отряд «Курган» планирует поднять со дна озера другие части самолета.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано президентом России. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях.