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Вопрос об отмене ОГЭ не рассматривается – Рособрнадзор

Вопрос об отмене ОГЭ не рассматривается – Рособрнадзор

Вопрос об отмене Основного государственного экзамена для выпускников девятых классов не рассматривается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися. <…> По поводу законопроекта: во-первых, на сегодняшний день с ним мы не ознакомлены, позиция Рособрнадзора будет подготовлена и направлена в соответствии с установленными процедурами. Однако на сегодняшний день мы не видим необходимости в отмене ОГЭ и полагаем, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения могут быть снижены», – указано в сообщении.

В ведомстве отметили также, что экзамены отражают достижения школьников и являются дополнительной мотивацией для учащихся.

«Поэтому говорить об альтернативах ОГЭ нецелесообразно, можно обсуждать совершенствование процедуры, технологические новшества для удобства обучающихся и педагогов», – добавили в пресс-службе.

Отмена ОГЭ в 2020 году и сокращение количества сдаваемых ОГЭ в 2021 году (два экзамена вместо четырех) продиктованы эпидемиологической ситуацией.

# Общество
По материалам: edu.ru

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