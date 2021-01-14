Все школы Саратовской области возобновили занятия после каникул

Алексей Вольцев

В школах Саратовской области возобновилось очное обучение, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

«Если в школах выявят заболевания, то будет решаться вопрос о переводе на дистанционное обучение отдельных классов и школ. Пока нет информации о закрытии конкретных школ на карантин», – уточняется в информационном релизе.

При этом сохраняется право на введение карантина и перехода на домашнее обучение в отдельных классах и даже школах (гимназиях, лицеях), если там возникнет неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Родители, которые хотят оставить детей на дистанте, имеют право подать соответствующие заявления в администрацию школ.

«Новый формат дал возможность каждому из нас научиться чему-то новому, причем это касалось как педагогов, так и учеников. Для мотивированных ребят дистант и очное обучение практически равносильны, они занимаются в любом случае, а со слабомотивированными учениками надо работать, приучать их к самостоятельности, причем начиная с раннего возраста», – прокомментировала ситуацию Вероника Романова, призер Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019», учитель химии Лицея-интерната 64 г. Саратова.