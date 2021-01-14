«Ждём беспрецедентного давления в 2021 году» — интервью с российским немцем

Лидия Мартынова

В 2021-м, «супервыборном» для Германии, году со стороны правящего блока ФРГ будет оказано беспрецедентное давление на оппозиционную партию «Альтернатива для Германии», которая выступает за нормализацию отношений с Россией. Такое мнение в интервью ИА Newstes высказал российский немец из Кёльна, кандидат в депутаты бундестага от «АдГ» Евгений Шмидт.

— Уважаемый Евгений, как известно, «Альтернатива для Германии» борется, в том числе, за свободу слова и мнения в стране. И недавняя озабоченность Ангелы Меркель по поводу блокировки «Твиттера» Дональда Трампа, кажется, свидетельствует, что канцлер Германии разделяет ваши взгляды. Однако шеф «АдГ» Тино Крупалла раскритиковал Меркель, сказав, что «если бы канцлер ФРГ действительно серьезно относилась к свободе слова, то она должна была бы немедленно позаботиться об отмене Закона о защите сети — прямо сейчас, в начале супервыборного 2021-го года». Могли бы разъяснить позицию?

— Дело в том, что не так давно в Германии был принят закон о соблюдении чистоты в интернете. Иными словами, любое мнение, высказанное в интернете, подлежит цензуре. Закон заставляет крупнейшие медиаконцерны, включая соцсети «Твиттер», «Фейсбук» и прочее, «чистить» немецкоязычный сегмент соцсетей. Прежде всего, это касается комментариев и постов, которые излишне критичны по отношению к правящей верхушке Германии, либо не вписываются в политику толерантности и политкорректности. Неугодные комментарии удаляются как «распространяющие ненависть».

На этом основании было удалены сотни постов оппозиционных политиков, в том числе нашей партии «Альтернатива для Германии», практически еженедельно блокируются аккаунты интернет-пользователей. Буквально на днях у депутата нашей партии Рогера Бекампа был заблокирован очень раскрученный аккаунт в «Инстаграме». Коллега сейчас перешёл в «Телеграм», поскольку там пока неизвестны случаи блокировки из-за высказываний неудобных политических взглядов. Лично мне неоднократно приходили сообщения от администрации «Твиттера», что я «распространяю ненависть».

На этом фоне слова Меркель — это, конечно же, явная двойная мораль. Это лицемерие. О какой свободе слова она говорит, когда в самой Германии планомерно уничтожают эту самую свободу слова! Причем, если раньше под контроль политических элит полностью были поставлены печатные и телевизионные СМИ, то сегодня, когда оппозиция перешла в интернет, то они пытаются прибрать к рукам и Всемирную паутину, чтобы у людей не было физической возможности получать достоверную или хотя бы альтернативную информацию, а также высказывать свое мнение, если оно идет в разрез с текущим мейнстримом правящего блока. Все тотчас подчищается.

— На что вы настраиваетесь в 2021 году — знаковом для Германии? Ведь страну ждут как выборы в бундестаг (не берем выборы в земельные парламенты), так и смена канцлера…

— Основная политическая борьба у нас развернется в конце весны. Прогнозирую, что весной и летом каждый кандидат от «Альтернативы для Германии» ощутит на себя всю тяжесть государственного репрессивного аппарата. Я вспоминаю, как на прошлых выборах в 2017 году мимо дома одного из наших кандидатов дважды в день проезжала полицейская машина, чтобы проверить, не устроили ли леворадикалы нападение на политика. К сожалению, в Германии такое не редкость. Думаю, на этот раз будет еще жестче.

— А лично ваш адрес квартиры, как считаете, известен экстремистам?

— Поскольку я являюсь депутатом в региональном парламенте, то мой адрес нашим политическим конкурентам, безусловно, известен. Насколько они могли поделиться с радикалами этой информацией, оставлю вопрос на совести оппонентов.

— Но достаточно вспомнить, как в прошлом году экстремисты сожгли автомобиль во дворе дома, где проживает семья шефа «АдГ» Тони Крупаллы… Разве нет в Германии закона, запрещающего разглашать персональные данные?

— Закон-то есть, но как видите, он не работает применительно к оппозиции. Естественно, этим радикалам есть политическое прикрытие сверху. Правящая коалиция активно сотрудничает с ними, совершенно открыто их финансирует. Сотни миллионов евро в год выделяют на некие проекты по «противодействию с правой идеологией». В таких условиях органам правопорядка Германии очень сложно создать безопасную среду для всего политического класса страны.

— Из-за беспорядков в США есть ли у вас опасение, что германские элиты переймут терминологию противников Трампа и станут называть всех несогласных с «генеральной линией партии» — «внутренними террористами»?

— Дело до этого уже, к сожалению, доходит. На днях премьер-министр Баварии Маркус Зёдер совершенно открыто заявил, что допускает возникновение неких террористических организаций в среде тех, кто выступает против ограничения гражданских прав и свобод, которое ввело правительство ФРГ из-за коронавируса. В том числе Зёдер назвал и сторонников нашей партии. А это уже открытая стигматизация системной оппозиции. Пример же Америки крайне показателен с точки зрения массовых манипуляций с голосами избирателей. К сожалению, не стоит исключать того, что данный сценарий может повториться в Германии во время выборов в бундестаг.

— Вы располагаете информацией, сколько российских немцев будут принимать участие в предвыборной кампании как в ландтагах, так и в бундестаг?

— Приведу лишь один пример. В марте в Баден-Вюртемберге будут проходит земельные выборы, и туда идут сразу несколько кандидатов от «АдГ». Четверо российских немцев! В целом количество наших земляков, вступающих в «Альтернативу», неуклонно растет. Вижу это по своей земле Северный Рейн-Вестфалия, где я координирую работу с российскими немцами.

— А я читал в прессе, что российские немцы начинают активничать и в других партиях Германии, в том числе правящих…

— На мой взгляд, там несколько иная ситуация. Правящая коалиция видит, насколько российские немцы активны в «АдГ», поэтому лихорадочно выискивает в своих рядах наших бывших соотечественников, а они, безусловно, есть, но лишь в некотором количестве. Пишут о них, тем самым как бы дробя феномен союза российских немцев с ведущей оппозиционной силой Германии. Но это всё искусственно и на публику. Ответственно заявляю, что основная масса российских немцев, абсолютно подавляющее большинство принадлежит именно нашей партии.