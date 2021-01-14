Живший около 547 миллионов лет назад намакалатус признан связующим звеном между эдиакарской биотой и последующими многоклеточными животными

Вадим Карасев

Палеонтологам впервые удалось изучить трехмерное строение мягких тканей древнего животного намакалатуса (Namacalathus hermanastes), жившего около 547 миллионов лет назад (эдиакарский период) на территории современной Намибии. В результате этого исследования подтвердилась прочная эволюционная связь между эдиакарскими и ранними кембрийскими многоклеточными животными.

С началом кембрийского периода (примерно 540 миллионов лет назад) в отложениях резко возрастает количество находок древних животных по сравнению с предыдущими эпохами. Данное событие ученые называют «кембрийским взрывом» или «взрывом скелетной фауны», предполагая, что связано оно, в первую очередь, с появлением большого количества видов, обладающих твердым скелетом. О существах, живших в докембрийскую эпоху, известно значительно меньше, так как их тела плохо сохраняются в виде окаменелостей. Отсутствие информации о мягких тканях организма мешало и установить точные эволюционные связи ранней кембрийской фауны с ее предшественниками, например, представителями эдиакарской биоты.

Жившие в самом конце эдиакарского периода намакалатусы были описаны в 2000 году по находкам в Намибии, в группе отложений Нама. После этого их останки нашли также в Канаде, Омане, Сибири и Парагвае. Возраст находок составляет от 550 до 540 миллионов лет. Намакалатусы были сидячими донными организмами и имели вид окруженных щупальцами чашечек на стебельках. Стебельки имели диаметр 1–2 миллиметра и длину до трех сантиметров. Чашечки имели крупное отверстие сверху и от пяти до семи «окон» — более мелких отверстий по бокам. Размер чашечек варьируется от 3 до 35 мм, в среднем он составляет 6,1 мм. Толщина стенок чашечек и стебельков — всего 0,1 мм, поэтому они часто обнаруживаются в сильно деформированном виде. В 2015 году удалось обнаружить, что у намакалатусов имелся внутренний скелет из карбоната кальция, подобный скелету губок или кораллов. Кем были намакалатусы, остается неясным, но предположительно они могут быть родственниками современным типам морских беспозвоночных — мшанкам или плеченогим.

При помощи трехмерной рентгенографии профессор Рэйчел Вуд (Rachel Wood), Эми Шор (Amy Shore) и их коллеги из Эдинбургского университета совместно с профессором кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Андреем Журавлевым сумели описать структуру мягких тканей найденных в Намбии намакалатусов, благодаря тому, что в процессе окаменения эти ткани были замещены пиритом. Они также сопоставили полученные данные со строением ранних кембрийских организмов. Намакалатус оказался близок к животным из группы Lophotrochozoa, в которую биологи включают таких беспозвоночных, как циклиофоры, кольчатые черви, сипункулиды, моллюски, немертины, мшанки, плеченогие и форониды.

«Это исключительные окаменелости, которые дают нам представление о биологическом родстве одних из самых древних животных, — сказала профессор Вуд. — Они помогают нам проследить корни кембрийского взрыва и происхождение современных групп животных».

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.