42 центра образования «Точка роста» Минпросвещения России открылись в 2020 году в Карачаево-Черкесии

Алексей Вольцев

Министр просвещения России Сергей Кравцов обсудил с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым задачи в сфере образования на текущий год и реализацию нацпроекта «Образование» в регионе.

Рашид Темрезов проинформировал Министра о том, что в рамках федерального проекта «Современная школа» в 2020 году в республике открыты 42 «Точки роста» Минпросвещения России, оснащённые современным и высокоинтеллектуальным оборудованием. На текущий год запланировано еще 25 центров образования.

Впервые в 2020 году в Карачаево-Черкесской Республике для реализации программ дополнительного образования создан мобильный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России.

В регионе обновлена материально-техническая база в РГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 вида» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году завершено строительство пристройки на 400 мест к МКОУ «Лицей № 1 города Усть-Джегуты им. А.М. Тебуева» и начато строительство школы на 165 учащихся в ауле Гюрюльдеук.

Современным цифровым оборудованием оснащено 77 образовательных организаций, еще 55 школ республики обеспечены высокоскоростным подключением к интернету и современным цифровым оборудованием. В 2021 году планируется оснастить ещё 51 организацию.

Сергей Кравцов выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с регионом в вопросах повышения качества образования и развития материальной базы образовательных учреждений.