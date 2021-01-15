Берлин разрешил достроить «Северный поток — 2» в немецких водах до лета

Анастасия Иванова

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) разрешило оператору Nord Stream 2 AG достроить «Северный поток — 2» в немецких водах. Там осталось уложить чуть более 30 километров по двум ниткам: 16,5 и 13,9 километров.

«В июле 2020 года Nord Stream 2 AG подал заявку на внесение изменений в разрешение на прокладку трубопровода от 2018 года. Заявка касается утверждения нового графика для укладки трубопроводов судном с якорным позиционированием на оставшемся участке в немецкой экономической зоне (Балтийского моря)», — говорится в сообщении немецкого регулятора.

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