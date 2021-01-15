Борис Грачевский умер от коронавируса

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Художественный руководитель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский на 72-м году жизни скончался от коронавируса. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Екатерину Белоцерковскую.

28 декабря Грачевский был госпитализирован с COVID-19 в московскую больницу №52 в тяжелом состоянии. До этого в связи с выявлением коронавируса он проходил терапию дома.

31 декабря стало известно, что режиссер переведен реанимацию. 10 января Белоцерковская рассказала, что врачам удалось стабилизировать состояние Грачевского.

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Борис Грачевский — режиссёр, сценарист, худрук киножурнала «Ералаш», автор ряда фильмов и проекта «Социальная реклама».