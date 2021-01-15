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Чавушоглу назвал число военных России и Турции в совместном центре в Агдаме

Чавушоглу назвал число военных России и Турции в совместном центре в Агдаме

В совместном центре России и Турции по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе будут служить по 60 военных из двух стран. Об этом заявил сегодня, 15 января, глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, передаёт государственное информагентство Anadolu.

«Контейнеры уже пришли, строительство (центра) началось. На первом этапе там будут служить по 60 турецких и российских военнослужащих. Наши военные уже начали туда отправляться», — сообщил Мевлют Чавушоглу.

По его словам, это будет небольшой наблюдательный центр, но «при необходимости его можно будет расширить».

«Если в будущем возникнет необходимость, мы договоримся с Азербайджаном, и нужную поддержку всегда окажем», — добавил министр.

Турция рассчитывает, что Российско-турецкий центр по контролю режима перемирия в Нагорном Карабахе приступит к работе в ближайшее время, заявил 31 декабря президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Официальные лица в Анкаре ранее говорили, что генерал и 35 офицеров званием ниже ВС Турции будут нести службу в совместном с Россией центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Также указывалось, что совместный центр может начать функционировать уже в январе 2021 года, он расположится в Агдамском районе Азербайджана.

Министры обороны России и Турции, Сергей Шойгу и Хулуси Акар, подписали в ноябре меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. В Минобороны РФ заявили, что решение о создании совместного мониторингового центра «позволит осуществлять надёжный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твёрдую основу для урегулирования застарелого конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны были оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

# Россия
По материалам: eadaily.com

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