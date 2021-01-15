Денежные переводы в Грузию в 2020 году достигли рекордного показателя

Анастасия Иванова

Показатель денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2020 года вырос на 15,9%, составив почти $ 199,7 млн. В то же время общий объем переводов составил рекордные $ 1,88 млрд ($ 1,7 млрд в 2019 году), говорится в сообщении Национального банка Грузии.

Россия сохраняет лидирующие позиции по объему денежных перечислений в Грузию, на нее в декабре 2020 года приходится 20,4% от всего объема переводов или $ 40,7 млн (на 7,1% меньше, чем в декабре 2019 года).

«В список лидеров кроме России попали: Италия — $ 31,2 млн (на 33,44% больше), Греция — $ 22,4 млн (на 14,41% больше), США — $ 22,3 млн (на 35,11% больше), Израиль — $ 15,5 млн (на 6,6% больше), Турция — $ 9,9 млн (на 19,12% больше), Украина — $ 9,5 млн (на 95,25% больше), Германия — $ 8,32 млн (на 60,85% больше), Азербайджан — $ 5,8 млн (на 160,14% больше) и Испания — $ 4,7 млн (на 7,75% больше)», — отмечено в исследовании.

На долю стран ЕС приходится 41,4% от всего объема переводов в декабре, общий показатель составил $ 82,6 млн (на 27% больше, чем в декабре 2019 года).

«Статистика денежных переводов в Грузию за 2020 год по месяцам выглядит так: январь — $ 125 млн, февраль — $ 137 млн, март — $ 125,9 млн, апрель — $ 79 млн, май — $ 131,8 млн, июнь — $ 169,2 млн, июль — $ 188,7 млн, август — $ 184 млн, сентябрь — $ 192 млн, октябрь — $ 181,7 млн, ноябрь — $ 169,9 млн, декабрь — $ 199,7 млн», — сказано в сообщении.

Кроме того, в декабре 2020 года из Грузии за границу было переведено более $ 24,7 млн, что на 3,4% меньше, чем в декабре 2019 года.