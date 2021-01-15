Денежные переводы в Грузию в 2020 году достигли рекордного показателя
Показатель денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2020 года вырос на 15,9%, составив почти $ 199,7 млн. В то же время общий объем переводов составил рекордные $ 1,88 млрд ($ 1,7 млрд в 2019 году), говорится в сообщении Национального банка Грузии.
Россия сохраняет лидирующие позиции по объему денежных перечислений в Грузию, на нее в декабре 2020 года приходится 20,4% от всего объема переводов или $ 40,7 млн (на 7,1% меньше, чем в декабре 2019 года).
На долю стран ЕС приходится 41,4% от всего объема переводов в декабре, общий показатель составил $ 82,6 млн (на 27% больше, чем в декабре 2019 года).
Кроме того, в декабре 2020 года из Грузии за границу было переведено более $ 24,7 млн, что на 3,4% меньше, чем в декабре 2019 года.