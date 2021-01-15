Детей без билетов предлагают не высаживать с транспорта

Влада Некрасова

Из общественного транспорта хотят запретить высаживать детей в возрасте до 16 лет, которые не оплатили проезд. Соответствующий законопроект Госдума собирается рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию во втором чтении.

Изменения предложены правительством в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта в части регулирования ответственности за безбилетный проезд.

Сегодня в статье 20 устава предусмотрено, что должен осуществляться контроль за наличием билета и багажных квитанций, однако не определены лица, которые должны осуществлять контроль. Существуют пробелы и в части установления ответственности за безбилетный проезд на автомобильном транспорте, отмечают в правительстве. Законопроект предлагает наделить субъекты Федерации полномочиями по утверждению порядка осуществления контроля за оплатой проезда, перевозки багажа и ручной клади. Это касается маршрутов регулярных перевозок внутри региона или между регионами.

Депутат выступил против оплаты проезда через распознавание лиц

Предусмотрена норма, в соответствии с которой нельзя высаживать из транспорта безбилетного ребёнка, следующего без сопровождающего лица. При этом установлен перечень случаев, когда проверяющие лица вправе требовать от граждан документы, удостоверяющие их личность.

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