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Достоинства и недостатки витамина А

Достоинства и недостатки витамина А

Витамин А открыт в начале 20 столетия. Он играет большую роль в регуляции различных биохимических процессов. Соединение находится во многих продуктах животного и растительного происхождения. Содержание витамина А в продуктах животного происхождения: говяжья печень, рыбий жир, сливочное масло, маргарин, домашняя молочная продукция, яичный желток, сыр, игра. Источники витамина А растительного происхождения: брокколи, морковь, сладкий шпинат, тыква, соя и горох, персики, зелёный лук, виноград и облепиха.

Витамин А выпускается в виде: растворов, капель, драже, капсул, таблеток, мазей, порошков. В сутки рекомендуется употреблять витамин А мужчине в количестве – 900 мкг, женщине – 700 мкг. У детей суточная доза витамина А будет зависеть от возраста ребенка.

Полезные свойства витамина А


Является компонентом пигмента зрения. Витамин отвечает за развитие и остроту зрения. При недостаточном поступлении данного соединения может развиться заболевание – куриная слепота. При этом происходит нарушение адаптации зрения к темноте, нарушение эпителизации кожного покрова. Это приводит к развитию язвенных дефектов и изменению целостности кожи. Наблюдается высыхание слизистой глаз. Постепенно нарушается развитие человека. Это является опасным для детей раннего возраста, так как может вызвать нарушение всех органов и система человека.
Один из основных компонентов мембран клетки. Этим обеспечиваются антиоксидантные свойства соединения.
Позволяет укрепить иммунную систему.


Что происходит с организмом, при гипервитаминозе А?


Развиваются симптомы: ухудшение и снижение аппетита, происходит воспаление роговицы глаз, формируются болевые ощущения в суставах, увеличиваются размеры печени, развивается тошнота.
Происходит развитие желтушности подошв, ладоней кожи и слизистых человека. Это происходит при значительном увеличении суточной дозировки витамина А.
Может развиться острое отравление.
При хроническом употреблении большого количества витамина А наблюдается увеличение внутричерепного давление. При этом развиваются симптомы: рвота, головная боль и головокружение. Могут развиться геморрагические изменения на коже. Происходит нарушение работы почек и печени. Это проявляется различными симптомами со стороны каждой системы. Существует риск нарушения целостности костей, что приводит к переломам.
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По материалам: planktons

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