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Единое социальное пространство создается для вступления Абхазии в ЕАЭС

Единое социальное пространство создается для вступления Абхазии в ЕАЭС

Программа формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства республики с законодательством России создана для благополучия граждан Абхазии и вступления республики в Евразийский экономический союз. Об этом заявил посол России в Сухуме Алексей Двинянин в интервью Абхазскому государственному телевидению.

Посол ответил на вопрос корреспондента о временных перспективах вступлениях республики в ЕАЭС.

«Собственно, в том числе, для этого и была создана программа гармонизации. Когда она будет реализована, будут созданы все предпосылки для вступления в Евразийский экономический союз», — заявил Двинянин.


Он отметил, что знаком с критикой в адрес документа и заявил, что опасения, что Абхазия утратит суверенитет или часть суверенитета «абсолютно беспочвенны».

Как сообщало ИА Newstes, программа формирования общего пространства была опубликована на сайте президента Абхазии 24 ноября 2020 года. Документ подписан в рамках реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года и касается различных сфер отношений между странами, в том числе двойного гражданства, привлечения российских инвестиций в Абхазию. Документ содержит 45 пунктов мероприятий, которые должны быть выполнены в течение 2−3 лет.

После обнародования программы в абхазских СМИ появились комментарии о том, что документ не отражает интересы абхазской стороны, снова стало обсуждаться «ущемление суверенитета Абхазии».

Президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявил, что под единым социальным и экономическим пространством с Россией он понимает подобие Евросоюза, «когда без ущерба для суверенитета и при наличии границ страны создали единое пространство».

«Такому союзу стран будет проще отражать глобальные угрозы и отстаивать национальные интересы на мировой арене», — сказал Бжания.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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