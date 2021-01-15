Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Вадим Карасев

Все проблемы, касающиеся денег, сказываются на нашем настроении хуже всего. Финансовый гороскоп поможет избежать подобных неурядиц на этой неделе. Следуйте советам астрологов, чтобы остаться на плаву.

На этой неделе звезды будут не в самом лучшем положении для коллективной работы. Стоит очень осторожно относиться к тому, что говорят и делают окружающие люди. Эксперты рекомендуют пользоваться оберегами от злых людей, потому что их количество в жизни каждого из нас может возрасти. Это может привести к финансовым потерям и утрате веры в себя.

Овен

Овнам звезды и планеты помогут достичь внутренней гармонии и согласия. Это значит, что необходимо уделить время аффирмациям на успех. Настал идеальный момент для работы над своими мыслями, а аффирмации практически не забирают времени и сил. Овнам пора перестать думать, что они чего-то не могут или не умеют. На выходных можно заняться шопингом, чтобы поднять себе настроение и обрести уверенность. На буднях желательно не бросать начатые дела, помня об ответственности.

Телец

Ночные светила не будут подпитывать энергией Тельцов, поэтому им придется самим искать новые силы и мотивацию. Если будет много работы, а усталость станет постоянным гостем, то Тельцам можно будет воспользоваться медитацией на борьбу с таким состоянием. Стоит как можно ответственнее отнестись к работе и финансовым делам, чтобы избежать денежных потерь в будущем и повысить доходы. Тельцы смогут удержаться на плаву, если будут находить время для релаксации и очищения от неприятных мыслей.

Близнецы

Деньги любят счет и порядок. В начале этой недели эксперты рекомендуют людям данного Знака пересчитать все свои деньги, переосмыслить бюджет. Возможно, придется затянуть пояс потуже, но ничего плохого в этом нет. Жизнь преподнесет Близнецам много интересного. Возможно, их ожидает много успехов на работе. Звезды помогут творческим людям и тем, кто часто находится в разъездах. Стоит помнить о своей Зодиакальной мотивации, чтобы преодолевать трудности.

Рак

Лучше всего сейчас вкладывать деньги в собственное развитие и в свой внешний вид. Звезды благоволят таким тратам, как покупка новой одежды, смена прически, оплата курсов повышения мастерства, покупка книг, обучающих материалов. Также полезно будет встречаться с людьми, которые могут вас чему-то научить. На этой неделе строго противопоказано безделье и лень. Ракам стоит ознакомиться со способами быстрого восстановления энергии и сил. Сейчас не время отдыхать.

Лев

Удача ожидает водителей и тех, кто должен отправиться в командировку. Это идеальное время для людей, которые находятся в поисках новой работы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Львам правильно распоряжаться своей денежной энергетикой. Нужно следовать трем правилам, чтобы доходы росли, а долги таяли. Если есть лишние деньги, лучше не давать никому взаймы. Если денег нет, не нужно брать в долг. Все это будет крайне опасным.

Дева

Девам в начале недели стоит пользоваться заговорами на везение, потому что ночные светила будут негативно настроены в понедельник и вторник. 22 числа начнется пик позитивного влияния, так что в конце рабочей недели Девы станут гораздо более продуктивными. Начинается очень важное время, в которое астрологи советуют не унывать и не отказываться от свей мечты. Происходящие события могут посеять в Девах сомнения, но лучше не развивать эти отрицательные мысли и не бросать начатое.

Весы

Весам стоит научиться разбираться в людях, потому что на этой неделе ожидается множество встреч с неприятными людьми, которые успешно маскируются под друзей и соратников. Наступает то самое время, когда самостоятельность будет не просто плюсом, а вынужденной необходимостью. Лучше не просить никого о поддержке, так как это может привести к финансовому коллапсу. Все покупки лучше совершать в одиночку. На работе не нужно слушать советы коллег.

Скорпион

Для Скорпионов очень полезным будет использование камней, привлекающих деньги и удачу. Эти амулеты подскажут наикратчайший путь к успеху и спасут от принятия неверных решений. Скорпионы сейчас могут превратиться в лучшую версию себя, поэтому сидеть и ждать у моря погоды не нужно. Пришла пора действовать решительно и бескомпромиссно. Большой успех ожидает тех людей, которые заняты поисками новой работы.

Стрелец

Денежный поток будет ослаблен негативным положением планет в начале недели. Не стоит переживать, потому что есть несколько способов увеличить его самостоятельно. На этой неделе лучше не совершать крупных покупок и не приобретать ничего в интернете. Если будет возможность, лучше совершать покупки при помощи наличных средств. Также астрологи советуют не покупать вещи, бывшие в употреблении, так как Стрельцов могут обмануть. Лучше сфокусироваться на рабочем процессе.

Козерог

Ночные светила на этой неделе постоянно будут менять свою энергетику, что может негативно отразиться на настроении Козерогов. Поднять его вновь помогут пять полезных способов. В хорошем настроении у них будет высокая продуктивность, а вероятность совершения финансовых ошибок станет гораздо меньше. Астрологи рекомендуют не тратить много денег. Если вдруг придется это сделать, лучше спросить совета близких людей. На работе не стоит торопиться с решениями.

Водолей

Водолеям стоит следить за знаками Вселенной, предупреждающими об опасности. Звезды и планеты будут не в самом благоприятном положении, поэтому интуиция Водолеев перестанет работать. Нужно будет полагаться на логику и как можно меньше слушать советы посторонних людей. Близкие и друзья помогут преодолеть проблемы, в том числе и финансовые. Чтобы деньги не утекали, нужно относиться к ним с уважением.

Рыбы

Начало недели будет очень благоприятным временем для работы, покупок и домашних дел. Начиная с четверга воздействие планет и звезд на энергетику Рыб будет более негативным. Будет быстро наступать усталость, поэтому астрологи советуют пользоваться шестью полезными способами борьбы с таким состоянием. В свободное время эксперты рекомендуют заниматься любимыми делами и хобби, а на работе и в бизнесе вести дела осторожнее, чтобы не потерять свои деньги и авторитет.