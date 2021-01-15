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Футбольный клуб «Ахмат» пообещал обойти YouTube

Футбольный клуб «Ахмат» пообещал обойти YouTube

Google заблокировал YouTube-каналы чеченского футбольного клуба «Ахмат» и организации по проведению боёв смешанного стиля.

В клубе в ответ заявили, что это не помешает узнавать новости о команде.

«Наш канал в YouTube заблокирован, без каких-либо оснований. К счастью, в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола. Эту информацию вы, как получали, так и будете получать в полном объёме», — заверили в «Ахмате».

В организации Absolute Championship Akhmat действия Google и назвали незаконными.

Предположительно, блокировка каналов является последствием санкций Министерства финансов США, которые были введены в декабре 2020 года против представителей Чечни и нескольких организаций.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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