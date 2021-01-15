Германия снова поставила антирекорд по суточной смертности от COVID-19: умерло более 1200 человек

Вадим Карасев

Германия вновь поставила антирекорд по суточной смертности от COVID-19: за минувшие сутки умерло более 1200 человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

По данным Института Роберта Коха, за среду зафиксировано 1244 смерти пациентов с коронавирусом. Общее количество умерших достигло 43881, что меньше, чем в Великобритании, Италии и Испании. Почти половина всех смертей произошла в декабре, после значительного роста случаев заражения вирусом.

Несмотря на ограничительные меры, COVID-19 продолжает распространяться среди населения Германии — за последние сутки выявили 25164 заболевших. Общее число больных приближается к 2000000 — количество подтвержденных случаев достигло 1978590.

Правительство страны с 16 декабря объявило локдаун, чтобы снизить количество заражений за неделю до 50 случаев на 100000 населения, но сейчас этот показатель составляет 151,2. Власти усилили ограничения и продлили их до 31 января, причем резкие послабления после этой даты маловероятны.

Гернорт Маркс, глава ассоциации DIVI (отвечает за обработку данных о госпитализации и количестве пациентов в реанимации), заявил, что скорее всего страна уже прошла пик нагрузки на систему здравоохранения. Несмотря на опасения, всплеска госпитализаций после праздников отмечено не было.