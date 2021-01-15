Эрдоган: Заплатив серьёзные деньги за F-35, мы ничего не получили от США

Алексей Вольцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сегодня, 15 января, надежду на то, что после вступления в должность избранного президента США Джо Байдена будут предприняты позитивные шаги в отношении роли Анкары в программе создания истребителей пятого поколения F-35, из которой ближневосточный член НАТО был исключён Вашингтоном из-за приобретения российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Турецкий лидер при этом вновь назвал решение американских властей по выдворению его страны из указанной программы, а также принятые ранее санкции США против Анкары «серьёзной ошибкой», передаёт Reuters.

«Ни одна страна не может определить шаги, которые мы предпримем в отношении нашей оборонной промышленности, это полностью зависит от решений, которые мы принимаем», — сказал Эрдоган репортёрам в Стамбуле, добавив, что Турция ведёт переговоры о закупке у России второй партии С-400.

Глава Турецкой Республику признался, что ему неведомы планы администрации Джо Байдена, которая приступит к исполнению своих обязанностей с 20 января, в вопросе закупки Турцией российских оборонительных систем.

«Несмотря на то, что мы заплатили серьёзные деньги за F-35, эти истребители нам до сих пор не передали. Это серьёзная ошибка, которую Соединённые Штаты сделали против нас как союзника по НАТО, — подчеркнул Эрдоган. — Надеюсь, что после того, как мы проведём переговоры с Байденом, когда он вступит в должность, мы предпримем гораздо более позитивные шаги и вернём их в нужное русло».

Турция все последние недели призывает новую администрацию США вступить в диалог и пересмотреть решение о введении санкций в отношении ближневосточного союзника по НАТО за покупку С-400. Предложение озвучивается несмотря на то, что Вашингтон уже дал ясно понять Анкаре, что отказ от санкций невозможен, пока турецкие власти «не избавятся» от российской оборонительной системы

Вашингтон с начала прошлого года требует от Анкары отказаться от планов развёртывания российских ЗРК, указывая на то, что это поставит окончательный крест на участии Турции в программе F-35, и предлагая натовскому союзнику «альтернативу» в виде поставок американских противоракетных систем Patriot. После выдворения Турции из программы F-35 Пентагон объявил о приобретении восьми истребителей F-35A Lightning II, которые изначально предназначались для Анкары. Всего турецкая сторона изъявляла желание закупить 100 новейших боевых машин. США и их европейские союзники по НАТО опасаются, что радары на комплексах С-400 могут обнаруживать и отслеживать F-35, что сделает их менее скрытными для российских систем в будущем.

После закупки С-400 военно-политическое руководство Турции проявляло интерес к приобретению российских многоцелевых истребителей Су-35 или Су-57. Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++. Су-57 — новейший истребитель пятого поколения. 27 августа 2019 года эту боевую машину, впервые представленную на статической экспозиции авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском, осмотрели президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео объявил 14 декабря, что США вводят санкции в отношении руководства Управления оборонной промышленности (SSB) Турции, включая его директора Исмаила Демира, из-за приобретения Анкарой ЗРК С-400, что «противоречит» её статусу в качестве члена НАТО. Санкции запрещают SSB получать кредиты от американских или международных финансовых институтов, ограничивают экспортные лицензии на турецкую военную продукцию, созданную с использованием компонентов производства США, а также инициируют замораживание виз и финансовых активов руководящего состава SSB.