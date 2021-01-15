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Кабмин поддержал украинских производителей вина увеличив цены на игристое

Кабмин поддержал украинских производителей вина увеличив цены на игристое
Кабмин принял решение о повышении минимальных цен на украинские игристые вина. Такое постановление было на заседании правительства.

Тем самым власть намерена поддержать внутреннего производителя и обеспечить украинцев качественной продукцией. По словам министра экономики Игоря Петрашко, национальные производители потеряли 40% рынка игристых вин. Как результат, была угроза закрытию украинских винодельческих заводов.
Минимальная розничная цена повышается на украинские вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 л (+20 грн). Также этим постановлением приводится в соответствие с Налоговым кодексом описание этих изделий и их коды согласно УКТВЭД.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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