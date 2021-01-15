Кабмин утвердил порядок формирования плана проверок на 2022 год

Влада Некрасова

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок формирования ежегодного плана проведения плановых проверок на 2022 год. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития, которое разработало данный документ.

По словам директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Александра Вдовина, этот порядок основан на новом законе о контроле и отличается от того, что применяется сейчас.

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«Во-первых, все плановые контрольные мероприятия проводятся только на основании управления рисками. Нет категории риска — нет планового контроля. Во-вторых, формирование и согласование ежегодного плана происходит в электронной форме — посредством единого реестра контрольных мероприятий», — сообщил он.

Как отмечается, формирование плана в электронном виде позволило сократить его сроки, а снижение категории риска даст возможность исключать запланированные проверки. При этом повышение категории риска будет учитываться только при формировании плана на следующий год.

Новый порядок будет применяться при составлении планов для контроля с 2022 года.