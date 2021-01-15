Как правильно удобрять лук и чем?

Лидия Мартынова

Посадку репчатого лука можно проводить как в мае, так и уже в холода, осенью, ведь эта культура не боится заморозков. При этом график внесения удобрений различается.

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Посадка лука

При осенней посадке необходимо отобрать самый мелкий посадочный материал – такие луковки все равно будут плохо лежать в зиму, а в грунте они сохранятся очень хорошо. При осенней посадке репчатого лука первые удобрения вносят уже ранней весной. В этом время нужно много азота и органики.

Весной эту культуру высаживают только после прогревания земли. Обычно посадку проводят в мае. Урожая в этом случае снимают в конце лета.

Народные средства

Есть немало народных средств, которыми можно подкормить репчатый лук. Эти средства намного дешевле, нежели готовые препараты, и куда более безопасны.





Нашатырь

Нашатырь не только отпугнет насекомых-вредителей, но и подкормит лук. Этот копеечный препарат используют в качестве самого первого удобрения ранней весной. По своему действию нашатырь схож с популярной, но не безвредной аммиачной селитрой.

Нашатырный спирт ускоряет рост зеленой массы, повышает устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям, защищает от инфекций и насекомых.

Чтобы приготовить удобрение в 10 л воды растворяют 2 ст. л. препарата. Раствором подливают лук под корень. Этот же раствор можно использовать и для подкормки чеснока.

Древесная зола

Зола – это природный источник калия для растений. Зола способствует нормализации кислотности земли, что пойдет луку на пользу.

Для приготовления удобрения 500 г пепла следует растворить в ведре воды и подливают лук под корень.

В зольный раствор можно добавлять коровий навоз, либо птичий помет или же вызревший компост.

Рецепт против насекомых

Самый опасный вредитель лука – это луковая муха. Важно проводить профилактику появления этого насекомого, иначе муха погубит всю грядку. Используют как химические средства, так и народные. Самый простой способ – это опудривание растений табачной пылью либо золой.

Но если этот прожорливый вредитель уже появился на грядке, следует приготовить такое средство:

200 г табачной пыли растворяют в 2 л горячей воды;через несколько дней настой доводят чистой водой до объема 10 л;в настой добавляют по 1 ст. л. красного перца и стружки хозяйственного мыла.

Такой раствор не опасен ни для растений, ни для здоровья человека. Приготовленным средством опрыскивают лук с интервалом в несколько дней три-четыре раза.

Подкормки репчатого лука особенно важны, если на участке истощена земля, ведь эта культура нуждается в плодородном грунте.