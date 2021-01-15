Как пробудить Анахату — сердечную чакру любви

Вадим Карасев

Многие слышали о том, что у каждого человека есть семь энергетических центров — чакр. Каждая из них ответственна за определенные процессы и успех в некоторых сферах жизни. Эксперты рассказали о том, как пробудить Анахату — чакру любви.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как быстро открыть заблокированные чакры. В целом эти методики очень полезны для открытия чакр, но они универсальны. Для того чтобы пробудить к жизни Анахату, нужно пользоваться дополнительными советами.

За что отвечает чакра Анахата

Это не просто чакра любви, а чакра её духовной стороны. Ее часто называют сердечной, но не только по той причине, что она расположена в области сердца. Это центр человеческой любви к миру, к себе. Также она отвечает за позитивные переживания и мысли относительно семьи и друзей.

Когда Анахата слаба и лишена сил, у человека появляется необоснованный негатив к себе и окружающим, депрессивные мысли, пропадает уверенность. Функция чакры состоит в преобразовании поступающей энергии в понятные нам волны, мысли, эмоции. Также она, наоборот, помогает нам правильно демонстрировать любовь и чувства окружающим. Если Анахата не работает, люди начинают нас сторониться, ругаться с нами, видеть в нас врагов. Также спящее состояние данной чакры заставляет становиться магнитом для токсичных людей.

Как пробудить Анахату

Самый простой способ поддержания и пробуждения силы данной чакры — использование одежды белого цвета. Белый оттенок является проводником энергии, потому что он нейтрален. Также этот цвет помогает в общении с людьми, а когда мы общаемся с приятными личностями, Анахата активизируется и становится сильнее. Носите чаще одежду белого цвета, если хотите, чтобы данная чакра была работоспособной. Очень полезным цветом также является зеленый, так как он легок для восприятия и пробуждает в людях доброту.

Лучшие камни, стимулирующие Анахату, — белый кварц, лунный камень, яшма, бирюза. Эти талисманы лучше носить как можно чаще, если вы переживаете проблемы в любви, либо окружающие люди от вас стали отворачиваться. В дополнение полезно будет надевать платиновые украшения. Этот металл тоже хорошо воздействует на данную чакру.

Еще пробуждать чакры можно при помощи правильных ароматов. Это могут быть духи, ароматические палочки. На Анахату отлично воздействуют запахи цитрусовых.

Очень полезными для пробуждения сердечной чакры являются аффирмации против стресса и тревожности. Самый большой враг для здоровья и процветания этого энергетического центра человека — стресс и негативные эмоции. Именно поэтому такие аффирмации будут очень полезными. Нужно также почаще говорить себе:

«меня все любят»;«я дарю всем любовь и получаю ее обратно»;я люблю свою жизнь и ценю каждый прожитый момент".

Полезной будет также медитация на привлечение любимого человека и благоприятных событий. В целом медитировать очень полезно не только для Анахаты, но и для остальных чакр тоже.

Чтобы сердечная чакра не закрывалась, необходимо как можно чаще общаться с приятными людьми, поменьше встревать в конфликты, в том числе и в социальных сетях. Вообще, общение в интернете при проблемах с Анахатой лучше ограничивать. Также очень важно удалять ненужные контакты, фотографии и спам.