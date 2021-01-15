Какой МФО выбрать?

Роман Иванов

Микрофинансовые организации являются полным аналог крупных банков, с одним существенным отличием – кредиты выдаются небольшие, но зато под минимальные проценты и без особой бумажной волокиты.

Давайте попробуем разобраться, какой МФО выбрать, чтобы получить наиболее выгодные проценты и условия по кредиту. На сайте «ЗАЙМ-24» представлен актуальный рейтинг микрофинансовых организаций, осуществляющих свою официальную деятельность на территории Российской Федерации.

Выбираем лучшее МФО для кредитования онлайн

Рейтинг МФО на информационном портале «ЗАЙМ-24» насчитывает десятки организаций, которые предоставляют свои услуги в онлайн формате. Список сформирован в нескольких форматах, по сумме займе, времени кредитования, процентной ставке и т.д.

Оформить ссуду онлайн очень просто, практически любой желающий может себе это позволить, без посещения главного офиса компании или сбора многочисленных бумаг. Достаточно просто выбрать микрофинансовую организацию из списка рейтинга МФО и заполнить небольшую анкету, в которой указываются минимальные данные о заемщике. Как правило, это паспортные данные и наличие постоянной прописки на территории РФ.

Дополнительно нужно указать карту или иные банковские реквизиты для перевода денежных средств после подтверждения заявки на кредит. Для выдачи денежных средств наличными вам необходимо это указать дополнительно в анкете (если такой вариант выдачи вообще предусмотрен в МФО).

Критериев выбора МФО довольно много. Конечно, самый главный вариант – это процентная ставка по кредиту. Далее по важности идет срок погашения кредита и прочие, дополнительные условия, которые могут существенно отличаться в каждой организации.

Выгодные условия погашения кредита

Многие микрофинансовые компании предлагают удобные способы погашения кредита, например, той же картой, на которую были изначально зачислены денежные средства. Но лишь банковской картой клиент не ограничивается – доступны практически любые варианты оплаты с помощью электронных переводов всевозможных платежных систем.

Специалисты МФО принимают решение о выдаче кредита буквально через несколько минут после подачи заявки, после чего они самостоятельно вам перезвонят, чтобы договориться о встрече для подписания договора. Как правило, МФО проводят все операции в течение нескольких часов, после чего вы получаете нужную сумму денег на персональную карту.