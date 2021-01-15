Ким Кардашьян и Канье Уэст уже давно живут порознь: "Их отношения стали слишком токсичными"
В прессе уже вторую неделю бурно обсуждаются слухи о возможном разводе 40-летней Ким Кардашьян и 43-летнего Канье Уэста. Сами звезды пока не давали никаких комментариев на эту тему, однако в прессе продолжают появляться новости от инсайдеров об отношениях пары.
Так, недавно анонимный источник рассказал изданию Us Weekly, что на самом деле Ким и Канье уже давно не живут под одной крышей. Он сообщил, что последние несколько месяцев супруги держались на расстоянии друг от друга, чтобы не травмировать психику детей своими постоянными ссорами.
У Ким и Канье не было другого выбора, кроме как жить отдельно, потому что в последнее время их отношения стали по-настоящему токсичными. Они возлагали большие надежды на конец 2020-го, хотели найти способ наладить отношения и периодически виделись как раз с этой целью. Но в какой-то момент ссоры переросли в настоящие скандалы и конфронтацию. Поскольку никто из них не хотел, чтобы все это видели дети, они держались порознь,
— рассказал аноним.
Другой источник уточнил, что Ким и Канье очень крупно поссорились в конце прошлого месяца: по его словам, тогда рэпер взорвался от злости и накричал на Ким, после чего она сильно на него обиделась. Он предположил, что именно эта ссора и стала последней каплей в их решении подать на развод. По другой же версии, той самой последней каплей стали слухи о любовной связи Канье с известным блогером, бьюти-гуру и открытым геем Джеффри Старом. Эти разговоры, к слову, инсайдеры позже назвали грязной спекуляцией.
Ким хочет, чтобы они уладили все вопросы еще до официальной подачи заявления о разводе. Поэтому Ким была ошеломлена, когда увидела все сообщения в СМИ о проблемах в их браке, появившиеся в начале января,— рассказал источник.
Напомним, что ранее на этой неделе инсайдеры рассказали, что четверо детей Ким и Канье пока даже не догадываются о скором разводе родителей. Ситуация не кажется им странной, ведь они уже привыкли к тому, что их отец и так проводит много времени в другом штате. Информация, что Ким и Канье уже год как разъехались, появлялась еще несколько месяцев назад. Тогда близкие друзья пары утверждали, что Ким с детьми живет в Лос-Анджелесе, а Канье занимается рабочими проектами в Вайоминге.
Публично о проблемах в браке Ким Кардашьян и Канье Уэста стало известно в разгар предвыборной кампании рэпера в качестве кандидата в президенты США. Тогда во время одной из своих официальных речей на встрече с избирателями Канье со слезами на глазах заявил, что первое время настаивал на аборте, когда Ким была беременна их старшей дочерью Норт. Позже выяснилось, что выступление Уэста получилось столь эмоциональным из-за обострения у певца биполярного расстройства.
После этого случая в прессе начали одна за одной появляться подробности непростых отношений супругов. Канье писал неоднозначные твиты, а Ким, по слухам, хотела против воли мужа отправить его на лечение в больницу. Инсайдеры утверждали, что супруги пока не готовы к разводу, искренне любят друг друга и делают все возможное ради сохранения своего брака.