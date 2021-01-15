Ким Кардашьян и Канье Уэст уже давно живут порознь: "Их отношения стали слишком токсичными"

Вадим Карасев

В прессе уже вторую неделю бурно обсуждаются слухи о возможном разводе 40-летней Ким Кардашьян и 43-летнего Канье Уэста. Сами звезды пока не давали никаких комментариев на эту тему, однако в прессе продолжают появляться новости от инсайдеров об отношениях пары.

Так, недавно анонимный источник рассказал изданию Us Weekly, что на самом деле Ким и Канье уже давно не живут под одной крышей. Он сообщил, что последние несколько месяцев супруги держались на расстоянии друг от друга, чтобы не травмировать психику детей своими постоянными ссорами.





Ким Кардашьян и Канье Уэст

У Ким и Канье не было другого выбора, кроме как жить отдельно, потому что в последнее время их отношения стали по-настоящему токсичными. Они возлагали большие надежды на конец 2020-го, хотели найти способ наладить отношения и периодически виделись как раз с этой целью. Но в какой-то момент ссоры переросли в настоящие скандалы и конфронтацию. Поскольку никто из них не хотел, чтобы все это видели дети, они держались порознь,

— рассказал аноним.





Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

Другой источник уточнил, что Ким и Канье очень крупно поссорились в конце прошлого месяца: по его словам, тогда рэпер взорвался от злости и накричал на Ким, после чего она сильно на него обиделась. Он предположил, что именно эта ссора и стала последней каплей в их решении подать на развод. По другой же версии, той самой последней каплей стали слухи о любовной связи Канье с известным блогером, бьюти-гуру и открытым геем Джеффри Старом. Эти разговоры, к слову, инсайдеры позже назвали грязной спекуляцией.





Джеффри СтарЕще один источник уточнил, что Кардашьян уже несколько месяцев скрывала от публики серьезность их проблем в браке и якобы все это время работала с адвокатами над составлением мирного соглашения.

Ким хочет, чтобы они уладили все вопросы еще до официальной подачи заявления о разводе. Поэтому Ким была ошеломлена, когда увидела все сообщения в СМИ о проблемах в их браке, появившиеся в начале января,— рассказал источник.





Напомним, что ранее на этой неделе инсайдеры рассказали, что четверо детей Ким и Канье пока даже не догадываются о скором разводе родителей. Ситуация не кажется им странной, ведь они уже привыкли к тому, что их отец и так проводит много времени в другом штате. Информация, что Ким и Канье уже год как разъехались, появлялась еще несколько месяцев назад. Тогда близкие друзья пары утверждали, что Ким с детьми живет в Лос-Анджелесе, а Канье занимается рабочими проектами в Вайоминге.





Публично о проблемах в браке Ким Кардашьян и Канье Уэста стало известно в разгар предвыборной кампании рэпера в качестве кандидата в президенты США. Тогда во время одной из своих официальных речей на встрече с избирателями Канье со слезами на глазах заявил, что первое время настаивал на аборте, когда Ким была беременна их старшей дочерью Норт. Позже выяснилось, что выступление Уэста получилось столь эмоциональным из-за обострения у певца биполярного расстройства.





После этого случая в прессе начали одна за одной появляться подробности непростых отношений супругов. Канье писал неоднозначные твиты, а Ким, по слухам, хотела против воли мужа отправить его на лечение в больницу. Инсайдеры утверждали, что супруги пока не готовы к разводу, искренне любят друг друга и делают все возможное ради сохранения своего брака.



