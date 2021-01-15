Когда убирать новогоднюю елку, чтобы благополучие не покинуло дом

Вадим Карасев

Новогодние украшения, безусловно, придают особый шарм жилищу, однако их нужно вовремя убрать. Наряженные елки и сосны могут стать причиной проблем и неудач, если задержатся после всех новогодних праздников.

Расстаться с новогодним интерьером порой сложно из-за грусти по прошедшим праздникам, но делать это необходимо. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, какое влияние оказывают праздничные деревья на энергетику пространства и когда они не только перестают быть актуальными, но и наносят вред всем членам семьи.

Когда следует убрать новогоднее дерево

Считается, что ель перестает привлекать счастье в тот момент, когда на кончиках ее веток начинают появляться коричневые пятна. По поверьям именно так в елях и соснах накапливается негативная энергетика, и с такими деревьями настает пора прощаться.

Не менее важно разобрать дерево, если с него внезапно начинают падать украшения. По поверьям с жильцами таким образом общается домовой, подсказывающий, что праздники завершились, и украшения пора убрать до следующего года.

Чаще всего ели и сосны покидают дома не сразу после Нового года, а после 14 января, когда отмечают второй праздник — Старый Новый год. До Крещения, которое наступает 19 января, деревья стараются разобрать и убрать.

Еще одна причина, по которой стоит убрать новогоднюю елку, — расслаивающийся ствол. Примета гласит, что так обозначают себя злые духи, поселившиеся в дереве, и они принесут в дом лишь неприятности, если дерево останется в помещении.

Как правильно убрать новогоднюю ель

Считается, что дерево ни в коем случае нельзя выкидывать из окна. Тем, кто пренебрегает советами, могут грозить неприятности, а желания, загаданные в новогоднюю ночь, могут так и остаться несбыточными. Живое дерево можно выбросить на площадке для сбора мусора или же отдать на переработку, предварительно убрав все украшения.

Убирать новогоднее дерево стоит с осторожностью: острые иголки могут разлететься по всем помещениям и усложнить уборку. Ель ставят на кусок пленки или в пакет, аккуратно снимают мишуру, шары и гирлянды, а затем аккуратно стучат об пол стволом, чтобы большинство иголок ссыпалось в пакет и не доставляло проблем при выносе дерева на улицу.

Тем, кто живет в своих домах, можно прибегнуть к традиции предков и сжечь деревце, приговаривая:

«Неудачи из дома выношу, в прошлом году проблемы оставляю, огнем себя очищаю, успех привечаю».

По поверьям зола от новогодних елей обеспечивает хороший урожай, поэтому ее можно собрать и в период садово-огородных работ использовать как удобрение.

С искусственными деревьями все гораздо проще: их нужно помыть, просушить и аккуратно сложить в специальные коробки или пакеты. Оставлять украшения не нужно, ведь в будущем году некоторые из игрушек станут неактуальными.