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Когда убирать новогоднюю елку, чтобы благополучие не покинуло дом

Когда убирать новогоднюю елку, чтобы благополучие не покинуло дом

Новогодние украшения, безусловно, придают особый шарм жилищу, однако их нужно вовремя убрать. Наряженные елки и сосны могут стать причиной проблем и неудач, если задержатся после всех новогодних праздников.


Расстаться с новогодним интерьером порой сложно из-за грусти по прошедшим праздникам, но делать это необходимо. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, какое влияние оказывают праздничные деревья на энергетику пространства и когда они не только перестают быть актуальными, но и наносят вред всем членам семьи.

Когда следует убрать новогоднее дерево

Считается, что ель перестает привлекать счастье в тот момент, когда на кончиках ее веток начинают появляться коричневые пятна. По поверьям именно так в елях и соснах накапливается негативная энергетика, и с такими деревьями настает пора прощаться.

Не менее важно разобрать дерево, если с него внезапно начинают падать украшения. По поверьям с жильцами таким образом общается домовой, подсказывающий, что праздники завершились, и украшения пора убрать до следующего года.

Чаще всего ели и сосны покидают дома не сразу после Нового года, а после 14 января, когда отмечают второй праздник — Старый Новый год. До Крещения, которое наступает 19 января, деревья стараются разобрать и убрать.


Еще одна причина, по которой стоит убрать новогоднюю елку, — расслаивающийся ствол. Примета гласит, что так обозначают себя злые духи, поселившиеся в дереве, и они принесут в дом лишь неприятности, если дерево останется в помещении.

Как правильно убрать новогоднюю ель

Считается, что дерево ни в коем случае нельзя выкидывать из окна. Тем, кто пренебрегает советами, могут грозить неприятности, а желания, загаданные в новогоднюю ночь, могут так и остаться несбыточными. Живое дерево можно выбросить на площадке для сбора мусора или же отдать на переработку, предварительно убрав все украшения.

Убирать новогоднее дерево стоит с осторожностью: острые иголки могут разлететься по всем помещениям и усложнить уборку. Ель ставят на кусок пленки или в пакет, аккуратно снимают мишуру, шары и гирлянды, а затем аккуратно стучат об пол стволом, чтобы большинство иголок ссыпалось в пакет и не доставляло проблем при выносе дерева на улицу.

Тем, кто живет в своих домах, можно прибегнуть к традиции предков и сжечь деревце, приговаривая:

«Неудачи из дома выношу, в прошлом году проблемы оставляю, огнем себя очищаю, успех привечаю».


По поверьям зола от новогодних елей обеспечивает хороший урожай, поэтому ее можно собрать и в период садово-огородных работ использовать как удобрение.

С искусственными деревьями все гораздо проще: их нужно помыть, просушить и аккуратно сложить в специальные коробки или пакеты. Оставлять украшения не нужно, ведь в будущем году некоторые из игрушек станут неактуальными.

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По материалам: dailyhoro.ru

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