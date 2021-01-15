Комитет Рады одобрил сокращение числа депутатов с 450 до 300

Лидия Мартынова

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект № 1017 о сокращении числа депутатов.

Как говорится в карточке данного законопроекта, речь идет об уменьшении конституционного состава Рады с 450 до 300 народных депутатов.

«Комитет по вопросам правовой политики решил пересмотреть свое заключение от 18 декабря 2019 года и по результатам повторного рассмотрения рекомендовать Верховной Раде Украины предварительно одобрить поданный президентом Украины как неотложный проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) (реестр. № 1017 от 29 августа 2019 года)», — говорится в заключении комитета.

За соответствующее решение проголосовали 17 из 22 членов комитета. Теперь для принятия закона необходимо, чтобы в самой Раде за него проголосовали 300 депутатов.

Данный законопроект был внесен президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа 2019 года, в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва.

Он уменьшает Конституционный состав парламента с 450 до 300 нардепов, однако эту норму в случае принятия закона применят уже к парламенту следующего, 10-го созыва.

В законопроекте также говорится, что народный депутат Украины должен владеть государственным языком, а состав парламента избирается по пропорциональной системе.

Напомним, что в октябре 2020 года в ходе местных выборов по инициативе Зеленского был проведен всеукраинский опрос. Один из его вопросов касался возможного сокращения численности депутатов.

Как сообщало ИА Newstes , подавляющее большинство опрошенных поддержали сокращение депутатского корпуса с 450 до 300 парламентариев.