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Контроль за госрегистрацией кормовых добавок хотят отдать Россельхознадзору

Контроль за госрегистрацией кормовых добавок хотят отдать Россельхознадзору

Полномочия по утверждению формы заявления о государственной регистрации кормовой добавки и типовой формы выписки из государственного реестра кормовых добавок предложили закрепить за Россельхознадзором. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

Проект закона предполагает определение нового порядка государственной регистрации кормовых добавок. В частности, изменения будут внесены в регистрационное досье на зарегистрированную кормовую добавку, выдача выписки из государственного реестра кормовых добавок — в том числе по заявлению разработчика кормовой добавки, или уполномоченного им другого юридического лица, или индивидуального предпринимателя. То же коснётся процедуры приостановления государственной регистрации кормовых добавок и отмены их государственной регистрации, а также определения состава регистрационного досье на кормовые добавки.

Авторы документа предлагают также пересмотреть порядок проведения испытаний образцов кормовой добавки в аккредитованной для целей государственной регистрации кормовой добавки организации. А функции по утверждению формы заявления о государственной регистрации кормовой добавки хотят отнести к полномочиям федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора — Россельхознадзора.

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Ведомство также, согласно пояснительной записке к законопроекту, должно получить право утверждения формы заявления о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированную кормовую добавку, типовой формы выписки из государственного реестра кормовых добавок, формы заявления об отмене государственной регистрации кормовой добавки, формы инструкции по применению кормовой добавки, формы заключения экспертного учреждения по результатам экспертизы кормовой добавки, формы заявления о выдаче выписки из государственного реестра кормовых добавок.

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Это связано с тем, что Россельхознадзор сегодня является оператором информационной системы, которая осуществляет автоматизированный сбор, хранение, обработку, обобщение информации. Ведомство производит предоставление этой информации заинтересованным лицам. Таким образом, в настоящее время информационная система Россельхознадзора “Ирена” уже содержит раздел “Кормовые добавки” и подраздел «Список зарегистрированных кормовых добавок», в котором содержатся все зарегистрированные в установленном порядке кормовые добавки.

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По материалам: pnp.ru

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