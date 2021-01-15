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Крещенский сочельник: навечерие Богоявления 18 января 2021 года

Крещенский сочельник: навечерие Богоявления 18 января 2021 года

18 января весь православный мир отмечает навечерие Богоявления. Это очень важный день, в который действует строгий пост. Церковнослужители советуют помнить о правилах, актуальных для этого дня.


Крещенский сочельник — день подготовки к одному из важнейших двунадесятых праздников. Это не полноценный праздник, но очень важное событие, которое помогает морально и духовно приготовить себя к встрече светлого праздника Крещения Господня.

Тайный смысл этот дня

Крещение Иисуса Христа в реке Иордан стало третьим по важности событием для всех христиан в мире после Пасхи и Рождества. Богоявлением праздник назвали по той причине, что в этот день миру явился Христос — одновременно Бог и простой человек, сочетающий в себе святость Господа и человеческое начало.

Навечерие — это день перед Богоявлением. Его смысл заключается в воздержании, которое посвящается Иоанну Крестителю, проводившему обряд крещения Христа. Праотец Иоанн является очень почитаемым святым, потому что он после этого события отправился по свету распространять слово о Христе, за что был казнен язычниками.

Каждый год за день до Крещения весь православный мир соблюдает строгий пост в память о житии Иоанна Предтечи и о его жертве, отданной Богу.


Традиции навечерия Богоявления

В этот день принято молиться Богу. Данное правило, пожалуй, даже важнее, чем само воздержание и пост. Очень важно посетить храм Божий. В 2021 году 18 января выпадает на понедельник, поэтому возможность такая будет не у всех. Можно помолиться дома, попросив Господа о помощи и поддержке. Следует читать молитвы о здравии и благодарственные молитвы.

18 января нельзя есть молочную и животную пищу. Стоит отказаться от мяса, молока, яиц и даже масла. Верующие едят в этот день каши с орехами, медом, ягодами. Главное — не переедать. Некоторые не едят вовсе до восхождения первой звезды на небесах. Они пьют воду и смиренно ждут появления звезды. Детям, больным, старым и немощным людям делаются послабления. Им можно не поститься так строго, дабы не навредить своему здоровью. Церковнослужители отмечают, что для Господа нашего гораздо важнее сохранить наше здоровье.

Также в Крещенский сочельник считается неправильным просмотр увеселительных передач по телевизору и в интернете. Желательно отдохнуть от каждодневной суеты, направив свои мысли в новое русло. Нужно подумать о том, как сделать жизнь своих близких лучше. Помогайте родителям, навещайте бабушек и дедушек.

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По материалам: dailyhoro.ru

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