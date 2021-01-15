Кристина Орбакайте с мужем и дочерью и Филипп Киркоров с детьми вместе отдохнули на Багамах

Вадим Карасев

49-летняя Кристина Орбакайте поддерживает теплые дружеские отношения с бывшим мужем своей звездной мамы Аллы Пугачевой, 53-летним Филиппом Киркоровым, и ежегодно проводит вместе с ним и его семьей январские каникулы. Этот раз не стал исключением: сначала они все вместе улетели во Флориду, где встретили Рождество, а потом целый день провели на Багамских островах, где познакомились с местными представителями дикой природы.





Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией и Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым





Михаил Земцов и Филипп Киркоров

В увлекательное путешествие Кристина Орбакайте отправилась вместе с мужем Михаилом Земцовым и их восьмилетней дочерью Клавой, а Филипп был вместе со своими детьми, девятилетней Аллой-Викторией и восьмилетним Мартином.

Сначала дружная компания отправилась на знаменитый Пиг-Бич. На необитаемом острове Орбакайте, Земцов и Киркоров познакомились с одичавшими домашними свиньями, давно облюбовавшими это место. Они наблюдали за тем, как животные плещутся в бирюзовых волнах Карибского моря, и угощали их лакомствами. Встреча со свиньями вызвала у Филиппа неподдельный восторг, пожалуй, даже больший, чем у его маленьких детей.





Филипп Киркоров









Клавдия Земцова и Филипп Киркоров





Филипп Киркоров с детьми

Следом друзья отправились на другую часть острова на встречу с настоящими акулами. Привыкшие к вниманию людей, акулы спокойно давали восхищенным туристам себя погладить. В видеоролике, который Киркоров потом опубликовал в своем инстаграме, он сравнил кишащее акулами место с российским шоу-бизнесом и даже раздал некоторым особо крупным рыбам имена — Димы Билана, Сергея Лазарева и других своих коллег.





Последней остановкой насыщенного путешествия Кристины Орбакайте и Филиппа Киркорова вместе с детьми стал пляж, где в большом количестве водятся игуаны. От тесного общения с ящерицами король российской эстрады воздержался, а вот Клавдия, Алла-Виктория и Мартин с интересом разглядывали пресмыкающихся.





Михаил Земцов и Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией





Кристина Орбакайте

Несколько раз в объектив Киркорова попал супруг Кристины Михаил Земцов: их Филипп называл не иначе как "прекрасная пара". Эти кадры будто бы намекали подписчикам, что недавние слухи о разладе в семье Орбакайте и Земцова не имеют ничего общего с правдой.





Алла-Виктория Киркорова, Кристина Орбакайте и Михаил Земцов









Солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская, Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров





Михаил Земцов и Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией





Филипп Киркоров с детьми и блогер Настя Радзинская